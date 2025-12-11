Haberler

Çaykur Rizesporlu Augusto: Ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı

Çaykur Rizesporlu Augusto: Ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor'un Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto, takımın potansiyeli hakkında yaptığı açıklamada, ligde ilk beşte yer alacak güçte olduklarını ve Avrupa'ya gidebilecek kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.

ÇAYKUR Rizespor'un Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto, "Belirli bir potansiyelimiz var ve ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı. Bu hedefi zorlayabilecek güce de sahibiz. Hatta Avrupa'ya gidebilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor'un Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gol ve asistleriyle takıma katkı sağlamak istediğini belirten Augusto, "Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl forma giymiştim. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Elbette burada farklı bir oyun sistemi, farklı bir ideoloji ve farklı bir yapı var. Bu düzene adapte olmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve takımıma asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamak istiyorum. Yeni gelen hocayla birlikte yeni fikirler üretme fırsatı bulduk. Bu durum bizim için adeta taze bir oksijen etkisi yarattı. Yeni hocamızla farklı bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Bunun yansımalarını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Belirli bir potansiyelimiz var ve ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı. Bu hedefi zorlayabilecek güce de sahibiz. Hatta Avrupa'ya gidebilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Türk ligi çok farklı, zorlukları olan bir lig. Bir takım bir anda zirvedeyken kendini aşağıda bulabiliyor; aynı şekilde alt sıralardaki bir takım da kısa sürede yukarı çıkabiliyor. Biz de ilk galibiyeti aldıktan sonra bunu bir seriye dönüştürerek kendimizi üst sıralarda bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
title