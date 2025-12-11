Çaykur Rizesporlu Augusto: Ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı

ÇAYKUR Rizespor'un Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto, "Belirli bir potansiyelimiz var ve ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı. Bu hedefi zorlayabilecek güce de sahibiz. Hatta Avrupa'ya gidebilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor'un Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gol ve asistleriyle takıma katkı sağlamak istediğini belirten Augusto, "Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl forma giymiştim. Buraya geldiğimde de çok iyi karşılandım. Elbette burada farklı bir oyun sistemi, farklı bir ideoloji ve farklı bir yapı var. Bu düzene adapte olmam biraz zaman aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum ve takımıma asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamak istiyorum. Yeni gelen hocayla birlikte yeni fikirler üretme fırsatı bulduk. Bu durum bizim için adeta taze bir oksijen etkisi yarattı. Yeni hocamızla farklı bir yapıya bürünmeye çalışıyoruz. Bunun yansımalarını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Belirli bir potansiyelimiz var ve ligin ilk beşinde yer almamız bence kimseyi şaşırtmamalı. Bu hedefi zorlayabilecek güce de sahibiz. Hatta Avrupa'ya gidebilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Türk ligi çok farklı, zorlukları olan bir lig. Bir takım bir anda zirvedeyken kendini aşağıda bulabiliyor; aynı şekilde alt sıralardaki bir takım da kısa sürede yukarı çıkabiliyor. Biz de ilk galibiyeti aldıktan sonra bunu bir seriye dönüştürerek kendimizi üst sıralarda bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.