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Liverpool ve Wolverhampton, turu ikinci maça bıraktı

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Liverpool ve Wolverhampton, turu ikinci maça bıraktı

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Liverpool ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Liverpool ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.

3. turda diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Southampton: 1-2

Tottenham-Portsmouth: 1-0

Gillingham-Leicester City: 0-1

Hull City-Fulham: 0-2

Bournemouth-Burnley: 2-4

Brentford-West Ham: 0-1

Sheffield Wednesday-Newcastle United: 2-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Anfield Road Stadı Muhammed Salah Liverpool England Spor Haberler

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