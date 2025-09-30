Haberler

Liverpool Taraftarları Boğaz Turu Yaparken Galatasaray Adası'na Tezahürat Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları, Galatasaray maçı öncesinde Boğaz turu yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Tezahüratlarıyla sosyal medyada dikkat çektiler.

GALATASARAY maçını izlemek için İstanbul'a gelen Liverpool taraftarları Boğaz turu keyfi yaptı. İstanbul'da Boğaz turuna çıkan Liverpool taraftarları, Galatasaray Adası'nın önünden geçerken tezahüratlarını yoğunlaştırdı. İngiliz taraftarlarının videosu ile onları Ada'dan çekenlerin videosu, sosyal medya hesaplarında kısa sürede çok beğeni kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.