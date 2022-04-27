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Liverpool, İspanya'ya avantajlı sonuçla gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Liverpool, İspanya'ya avantajlı sonuçla gidiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup ederek avantajı eline geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup ederek avantajı eline geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, Villarreal'i konuk etti. Anfield'da oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Pervis Estupinan'ın kendi kalesine attığı golle Liverpool, 1-0 öne geçti. İlk golden sonra ritmini bulan ve oyun üstünlüğünü alan ev sahibi ekip, 2 dakika sonra Mohamed Salah'ın yaptığı asist sonucunda Sadio Mane'nin ayağından gelen gol ile durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Liverpool, Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 3 Mayıs Salı günü Villareal'in ev sahipliğinde El Madrigal'de oynanacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Villarreal, Liverpool, Spor, Haberler

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