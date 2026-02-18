Haberler

TÜGVA'nın düzenlediği GENÇLİG 2026'nın lansmanı Hatay'da yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ve Gençlik ile Spor Bakanlığı'nın desteklediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı Antakya'da gerçekleştirildi. Etkinlikte milli sporcular Semih Şentürk ve Sabri Sarıoğlu da yer aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteklediği Liseler Arası Futbol Turnuvası GENÇLİG 2026'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Antakya TOKİ Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, sporun birleştirici gücüyle gençlerin enerjisini bir araya getirdiği liseler arası bir turnuva düzenlediklerini söyledi.

Milli sporcular Semih Şentürk ve Sabri Sarıoğlu'nun da turnuvaya katkı verdiğini belirten Beşinci, "Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmadılar. Onların yaralarını sarmak, bir nebze olsun o kötü günlerini unutturmak için buraya geldiler. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

Beşinci, tüm liseli öğrencilerin düzenledikleri turnuvaya katılmasını beklediklerini kaydetti.

Milli sporcu Sabri Sarıoğlu da, Hatay'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hatay depremde çok acılar yaşadı. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum." dedi.

Semih Şentürk ise, TÜGVA'nın gençlere yönelik projelerinin önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Sabri Sarıoğlu ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı, öğrencilerin katılımıyla bir gösteri maçı yapıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta renkli görüntüler oluştu.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
