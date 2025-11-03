Haberler

Limak Kemer Golf Cup 2025'te Şampiyonlar Belli Oldu

Güncelleme:
Limak Holding'in düzenlediği Limak Kemer Golf Cup 2025'te toplam 19 kategoride yarışan golfçüler arasından kadınlarda Selen Koç, erkeklerde ise Samet Karatekin birinci oldu. Turnuva, Türkiye'de golf sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Golf sporuna destek olmak ve ilgiyi artırmak amacıyla Limak Holding tarafından beşincisi düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, İstanbul'da golf tutkunlarını bir araya getirdi. Minikler, Juniorlar, kadınlar ve erkekler olmak üzere toplam 19 kategoride düzenlenen turnuvada, kadınlarda Selen Koç, erkeklerde ise Samet Karatekin birinciliği göğüsledi.

Yurtiçi ve yurt dışında hayata geçirdiği projelerin yanı sıra spor ve sosyal yatırım alanlarında da aktif rol üstlenen Türkiye'nin önde gelen gruplarından Limak Holding, golf sporuna desteğini gelenekselleşen 'Limak Golf Cup 2025' ile sürdürüyor. Golfün prestijli buluşmalarından biri haline gelen ve yoğun bir katılımla Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvaya Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Revna Demirören, Erhan Kamışlı ve Hasan Akçakaylıoğlu'nun yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 200'den fazla oyuncu katıldı. Üç gün boyunca renkli görüntülere sahne olan ve büyük ilgi gören turnuva, Türkiye'de golf sporuna olan ilgiyi artırması ile dikkat çekiyor.

Geniş bir katılımla toplam 19 kategoride düzenlenen turnuvanın ödülleri, 2 Kasım'daki ödül töreninde sahiplerini buldu. Erkeklerde Samet Karatekin, kadınlarda ise Selen Koç Gross birincisi unvanının sahibi olurken, birincilere ödülleri Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından takdim edildi. Junior kategorisinde Gross birincisi Can Marko Özdemir ve miniklerde Gross birincisi Mustafa Mete Bahadır de kazananlar arasına isimlerini yazdırdı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva, renkli ödül töreni ile sona erdi.

Turnuva kazananları

Limak Kemer Golf Cup 2025'te dereceye giren yarışmacılar şöyle sıralandı:

Ladies A Kategorisi 1. Zehra Çilingiroğlu

Mens A Kategorisi 1. Mert Bayır

Ladies B Kategorisi 1. Elçin Sönmez

Mens B Kategorisi 1. Ahmet İskender Kaya

Ladies C Kategorisi 1. Zeynep Dağaltı

Mens C Kategorisi 1. Oğuzhan Hacısüleymanoğlu

Mens D Kategorisi 1. Levent Tetik

Junior Kızlar Kategorisi 1. Nazenin Yıldırım

Junior Erkekler Kategorisi 1. Arda Korel Güçlüer

Minik Kızlar Kategorisi 1. Selen Taşar

Minik Erkekler Kategorisi 1. Mustafa Kaya

Nearest To The Pin Ladies: Nursel Çökelek

Nearest To The Pin Mens: Erdem Bekler

Longest Drive Ladies: Malike Bileydi Koç

Longest Drive Mens: Samet Karatekin - İSTANBUL

