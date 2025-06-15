LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncumuz Arda Güler, saha içi ve saha dışında gündem olmaya devam ediyor.

LGS'DE ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

Yıldız oyuncu, bu kez sahalarda yarattığı harikalarla değil LGS'deki (Liselere Geçiş Sistemi) bir soruda kendine yer buldu. Söz konusu soruda Arda Güler'in meşhur gol sevinci ile ilgili 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum öğrencilere soruldu. Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkı oldu. Millî futbolcunun yer aldığı bu soru sosyal medyada gündem oldu.

İşte o soru;

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Arda Güler, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız ismin Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte gelecek sezon daha çok forma giymesi bekleniyor.