LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde kendisine yer buldu. Soruda, Arda Güler'in pozuyla 'tevekkül' kavramı öğrencilere soruldu. Bu soru sosyal medyada gündem oldu.

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncumuz Arda Güler, saha içi ve saha dışında gündem olmaya devam ediyor.

LGS'DE ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

Yıldız oyuncu, bu kez sahalarda yarattığı harikalarla değil LGS'deki (Liselere Geçiş Sistemi) bir soruda kendine yer buldu. Söz konusu soruda Arda Güler'in meşhur gol sevinci ile ilgili 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum öğrencilere soruldu. Doğru cevap ise, "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B şıkkı oldu. Millî futbolcunun yer aldığı bu soru sosyal medyada gündem oldu.

İşte o soru;

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Arda Güler, 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız ismin Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte gelecek sezon daha çok forma giymesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Bugün de LGS sayesinde Arda Güler haberi yapıldı çok şükür

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Admin artık hani açılsan şu çocuğa kendinide bizide yedin bitirdin arda arda diye diye

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Siz bu kafayla bir yere varamazsınız emeklinin 14500 lira ile yutkuna yutkuna dolaşması sice ne anlama geliyor bakalım bilecekmisiniz

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Haber YorumlarıDerunum:

Doğru Cevap B.

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