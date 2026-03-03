Haberler

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Güncelleme:
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian hakkındaki ilişki iddiaları devam ederken, ikili Arizona'da birlikte görüntülendi. Ancak, taraflardan iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • Lewis Hamilton ve Kim Kardashian'ın Arizona'da Lake Powell yakınlarında birlikte görüntülendiği iddia edildi.
  • İkili daha önce Birleşik Krallık'ın Oxfordshire bölgesindeki Estelle Manor'da ve San Francisco'daki Super Bowl LX'te birlikte görülmüştü.
  • Taraflardan ilişki iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Lewis Hamilton ile Kim Kardashian hakkında çıkan ilişki iddiaları gündemdeki yerini korurken, ikilinin bir kez daha birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

ROMANTİK KAÇAMAK İDDİASI

Hamilton ve Kardashian'ın ilk olarak Birleşik Krallık'ın Oxfordshire bölgesindeki Estelle Manor'da romantik bir kaçamakta görüldükleri iddia edilmişti. Geçtiğimiz ay ise Super Bowl LX kapsamında San Francisco'da yan yana otururken objektiflere yansımışlardı.

BU KEZ ARİZONA'DA GÖRÜLDÜLER

TMZ'nin haberine göre ikili, Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde Arizona'da birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan videoda, yedi kez dünya şampiyonu pilot ile Amerikalı modelin Lake Powell yakınlarında araçlarına doğru yürüdükleri görüldü. Taraflardan ilişki iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi.

