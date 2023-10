Levent Eriş: "Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanmak istiyoruz"

Gmg Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, İzmir ekibi Menemenspor deplasmanından alınan 1 puanın çok değerli olduğunun belirterek, 2 puan ortalamasının üzerinde ilerlediklerini ve alınan her puanın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Gmg Kastamonuspor, Çarşamba günü Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Kastamonu ekibi, ligde oynadığı 7 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi. GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, haftalık düzenlediği basın toplantısında Denizlispor ve Menemenspor karşılaşmalarını değerlendirdi.

"Oynadığımız her müsabakada alınan her puanın ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz"

Oynadıkları her müsabakada alınan her puanın ne kadar değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Eriş, "Hem ekonomik anlamda hem bireysel oyunculara bakıldığında hem de kalite olarak değerlendirildiğinde ligin en değerli takımlarından bir tanesi olan Menemen gibi çok güçlü bir takımla oynadık. Belki 1. Lig'de birçok takımın yakalayamayacağı ekonomide takım ve isim kalitesine sahip bir rakiple oynadık. Çok zorlu iki deplasmandan da puanla ayrılmak bizim için son derece anlamlı ve değerli. Biz gelişmekte ve değişmekte olan bir kulübüz. Gelişim ve değişim sürecinde büyük mücadeleler veriyoruz. Bu zaman içinde biz Kastamonuspor sevdalılarına çok büyük bir özgüven vermişiz ve çıtayı çok yükseğe çekmişiz. Alınan bu beraberlikten bile hoşnut olmayan bir kesim var. Evet, özgüven çok güzel bir şey. Beklentileri yukarı çektiğimiz için de gurur ve onur duyuyorum. Lakin oynadığımız her müsabakada alınan her puanın ne kadar değerli olduğunu bilmeliyiz. Bu özgüveni çok yukarıda tutup ayaklarımız yere basmazsa, alınan her puanın bu lig için ne kadar değerli olduğunu unutursak biz, biz olmaktan çıkarız. Ligin seyrini unutur, matematiği bir tarafa bırakırsak istediğimiz hedefe ulaşamayız. Biz alınan her puanın çok değerli olduğunu, alınacak her puanın ise bizi büyük hedeflere götüreceğini biliyoruz" dedi.

"Çocuklarımız 7 haftadır başımızı öne eğdirmedi"

7 haftadır ligde yenilgi görmediklerini söyleyen Eriş, "Tüm rakiplerimize saygı duymalıyız. Hepimizin futbol adına alacağımız ve vereceğimiz dersler var. Menemen'de ilk 15 dakika rakibin baskılı oyununa boyun eğdik. Yediğimiz gol de erken goldü. Çok basit bir gol yedik. Zaten iyi takımlar basit goller yerler. Daha sonra oyunun tamamen hakimi bizdik. Hele ikinci devre forveti ikileyince daha baskılı, daha pozisyon üreten ve daha hakim bir takım olduk. istediğimiz sonucu aldık. Kazanabilirdik de. Ama aldığımız puan çok değerli. Biz çok doğru gidiyoruz. Deplasmanda rakiplerimizden birinden daha puanla döndük. Çocuklarımız 7 haftadır başımızı öne eğdirmedi. Her müsabakadan alnımızın akıyla çıkıyoruz. İyi ki bu çocuklara sahibiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Verdikleri mücadele gerçekten takdire değer. Biz takım olmanın, bu duyguyu yaşamanın tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu süreci kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz"

Şu ana kadar deplasmanda güçlü takımlara karşı oynadıklarını ve bu süreci de kayıpsız atlattıkları için mutlu olduğunu ifade eden Eriş, "Ligin henüz 7. haftası tamamlandı. Daha ligin fragmanını yaşıyoruz. Film daha başlamadı. Filmin başlamasına daha uzun süreler var. Bu süreçte araya reklamlar da giriyor ama filmin başlamasına daha var. Ligin 2'nci devresiyle birlikte küme düşme, şampiyon olma, play-off hedefi, her bir takımın başka bir hedefi olacak ve tüm zorluklar ortaya çıkacaktır. Biz bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan takımlardan bir tanesiyiz. Bunu da iyi değerlendiriyoruz. Bu süreci kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz. Başta Sayın Onursal Başkanımız Cengiz Aygün'ün varlığıyla bu mücadeleyi vermekten, bu oyuncu grubuyla birlikte çalışmaktan keyif duyuyoruz. Maç başı 2 puan ortalamasının üzerinde seyreden bir takımız. Bu ortalamayı sürdürdüğümüz sürece içerde ya da deplasmanda fark etmiyor. Ancak ligin şampiyon adaylarıyla ligin ikinci devresinde iç sahada oynayacak olmamız bize avantaj getirebilir. Biz tüm maçlarda aynı ciddiyeti ortaya koymak istiyoruz" diye konuştu.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Denizlispor karşılaşmasını da değerlendiren GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Dinamik, etkili, Soma gibi genç oyunculardan kurulu, son haftaların çıkış yapmaya başlayan ve lige adapte oldukça daha iyi işler yapan, Süper Lig ve 1. Lig tecrübeli bir camiaya karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Dirençli, yarını yoğunu ortaya koyan, gelecek vaat eden oyunculardan kurulu bir ekiple karşılaşacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne olursa olsun başımız dik ayrılmak istiyoruz. Oyuncularıma şimdiden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Hiçbir maç ayırt etmeksizin aynı tempoda aynı ciddiyetle, aynı kalitede mücadelemizi sürdüreceğiz"

Aynı kalitede mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Eriş, şunları kaydetti: "Ramazan sarı kart cezalısı. Emrecan da sakat, antrenmanlara başlayacak, Çarşamba gününe yetişir mi bilmiyorum. Bu durumda taktiksel olarak değişikliğe gidecek miyiz bunu antrenmanlarımız gösterecek. Biz, her formatı oynayabilecek kapasiteye sahibiz. Oyun şeklimizi değiştirebilecek her organizasyona sahibiz. Onu saha içinde de yapıyoruz ama oyunun başlangıcı için değerlendirme yapacağız. Değiştirmemiz gerekiyorsa değiştiririz. Oynadığımız oyun formatı bize çok yakıştı. Bazen cezalardan, sakatlıklardan dolayı değişiklikler olabilir. Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Hiçbir maç ayırt etmeksizin aynı tempoda aynı ciddiyetle aynı kalitede mücadele edeceklerini ve bu seviyeyi sürdüreceklerini düşünüyorum."

"Taraftarımızı statta görmek istiyoruz"

Taraftarı statta dolu bir şekilde görmek istediğini belirten Eriş, şöyle konuştu: "Taraftarımızın maça gelmesini rica ediyorum. 10 günde 4'üncü maçımıza çıkacağız. Kolay bir süreç değil. Pazar günü tekrar Sarıyer ile karşılaşacağız. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz, taraftarımıza ihtiyacımız var. Çarşamba günü bir iki saatlerini takımlarını desteklemeye ayırsınlar. Hafta içi de olsa mutlaka gelmesini beklediğimiz bir kesim var."

İsrail'in Filistin saldırılarına da değinen Eriş, "Dünya'mızda yaşanan bir savaş var. Müslüman ülkelerimizden Filistin'imizde böyle bir insan kıyımı üzücü. Derinden yaralı ve üzüntülüyüz. Savaşın bir an önce sona ermesi için canı gönülden duacıyız" dedi.

Almanya'ya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımını da başarısından ötürü tebrik eden Eriş, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız, bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk futbolu için önemli bir kazanım" diye konuştu. - KASTAMONU