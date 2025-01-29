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Lefke Cup U-10 Turnuvası'nda Futbol Coşkusu

Lefke Cup U-10 Turnuvası'nda Futbol Coşkusu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen Lefke Cup U-10 Turnuvası, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve Bilecik'ten 10 takımın katılımıyla büyük ilgi gördü. 190 minik futbolcunun mücadele ettiği turnuvanın kazananı ise Kocaeli'nin 41 Fener Gücü U-10 takımı oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Lefke Cup U-10 Turnuvası'nda futbola doyuldu.

Osmaneli İlçe Stadı'nda Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve Bilecik'ten 10 takımın katılım sağladığı turnuva izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Toplam 23 müsabakaya ev sahipliği yapan Lefke Cup'ta 190 minik yıldız boy gösterdi. Turnuvanın kazananı tüm takımlar olurken, kupaya Kocaeli ekibi 41 Fener Gücü U-10 futbol takımı oldu.

U-8, U-9, U-10, U-11,U-12 yaş düzeylerinde günü birlik her yılın Ağustos ayında sadece Süper Lig takımlarından oluşan U-15 turnuvası düzenleyen Lefke Cup; genç yıldızları buluşturmaya devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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