Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Lamine Yamal, gösterdiği performansla ilgi odağı olmuştu. La Liga devi Barcelona'da top koşturan genç yıldızın henüz kariyerinin başında olmasına rağmen en iyiler arasında yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Avrupa Şampiyonası'nda rekorlara imza atan Yamal, özel hayatında ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

ALDATILDIĞINI SOSYAL MEDYADA ÖĞRENDİ

17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Lamine Yamal, sevgilisinin Instagram yayınında başka bir erkeğin kucağına oturduğunu gördü. Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu.

İHANET SONRASI TAKİBİ BIRAKTI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Yamal'dan da flaş bir hamle geldi. Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Yamal, kız arkadaşını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

SEREMONİDE BERABERLERDİ

EURO 2024'te şampiyonluk kupasına uzanan İspanya'nın kadrosunda yer alan ve performansıyla beğeni toplayan Yamal, kupa seremonisine Alex Padilla ile birlikte çıkmıştı.

ADINI FUTBOL TARİHİNE YAZDIRDI

EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında 11'de sahaya çıkan İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tarihe geçti. Yamal, Brezilyalı efsane Pele'ye ait olan milli takımlar bazında bir finalde en genç yaşta forma giyen oyuncu rekorunun yeni sahibi oldu. Final maçına 17. doğum gününden 1 gün sonra çıkan Yamal, aynı zamanda Avrupa şampiyonalarında en genç final oynayan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Rekor daha önce EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e aitti.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ASİST KRALI

Yamal, EURO 2024'te verdiği 4 gol pasıyla turnuvanın asist kralı oldu. İspanyol futbolcu, grup aşamasında Hırvatistan, son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde Almanya, finalde ise İngiltere karşısında yaptığı 1'er asistle turnuvaya damga vurmayı başardı. 17 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün de sahibi olurken, mücadelenin 89. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.