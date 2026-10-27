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LaLiga Başkanı Tebas, Mbappe'nin 'diktatör' sözü nedeniyle Çin'den özür diledi

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LaLiga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Mao'ya 'diktatör' demesinden dolayı Çin'den özür diledi. Tebas, Çinli taraftarların rahatsızlığından üzüntü duyduğunu belirtirken CCTV yayını askıya aldı, şirketler reklam sözleşmelerini feshetti.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong için kullandığı "diktatör" ifadesinden dolayı bu ülkeden özür diledi.

Mbappe'nin "The Bridge" adlı bir internet sitesindeki röportajında, hakkında yapılan çevrimiçi şakalara ilişkin soruya, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla çok kullanıyorum." sözleri tartışmalara neden oldu.

Açıklama sonrası Çin devlet televizyonu CCTV, La Liga'nın ve Real Madrid'li forvetin maçlarının yayınını askıya alma kararı alırken birçok Çinli şirket de Fransız futbolcuyla reklam sözleşmelerini feshetti.

İspanyol futbolu için önemli bir pazar olan Çin'den gelen tepkilerin ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas, İspanyol ligi ve kulüpleri adına Çin'den özür diledi.

Tebas, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mbappe'nin görüşünün kişisel ve sadece kendisini bağlayıcı olduğunu vurgulayıp, herşeye rağmen bu durumun Çinli taraftarlar arasında rahatsızlık yaratmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Bu durumu aşmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz"

Tebas, Mbappe'nin bir sözünün İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki 20 kulübünün tamanına ve milyonlarca Çinli'ye zarar vermemesi için Çinli yetkililerle temas halinde olduklarını aktardı.

Tebas, şu ifadeleri kullandı:

"LaLiga olarak, Kylian Mbappe'nin Çin'de rahatsızlığa neden olan açıklamalarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Verilen zararı anlıyoruz ve LaLiga adına Çin halkından içtenlikle özür dilemek istiyorum. Uzun yıllardır Çin ve bu ülkenin yetkilileri, spor kurumları, yayıncıları ve milyonlarca futbol taraftarı ile saygı, güven ve iş birliğine dayalı bir ilişki kurduk. Bu durumu aşmak için mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz ve Çin'deki ortaklarımız ve muhataplarımızla doğrudan çalışıyoruz. Çin'e, halkına ve kurumlarına olan bağlılığımız sarsılmaz. Yıllar içinde kurulan bir ilişki tek bir olayla zarar göremez."

Mbappe'den özür

Mbappe, yaşanan polemiğinden ardından yazılı açıklama yaptı.

Röportajda, kendisini tasvir etmek için kullanılan bir fotoğrafına tepki gösterdiğini kaydeden Mbappe, "Yorumum talihsizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünya çapındaki Çin topluluğunda birçok insanı incittiğini anlıyorum. Sözlerimle incitmiş olabileceğim herkesten özür dilerim. Kesinlikle böyle bir niyetim yoktu. Çin halkına ve tarihlerine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle özür diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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