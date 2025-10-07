Yeşilay, L'Étape Türkiye by Tour de France Bisiklet Yarışı'na Ev Sahipliği Yapacak

BİR asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden ve bu amaçla önleyici çalışmalar yürüten Yeşilay, bu kez L'Étape Türkiye by Tour de France kapsamında, özel parkurda gerçekleştirilecek bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük ve en prestijli bisiklet yarışı olarak nitelendirilen ve 1903 yılından beri kesintisiz devam eden Tour de France Bisiklet Yarışları, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla L'Étape serisinde iki kategoride düzenleniyor. Bu yıl Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin desteğiyle L'Étape Türkiye by Tour de France Bisiklet Yarışları'nın 2 km'lik üçüncü parkuru "Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru", 11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilecek.

'BU ORGANİZASYONDAKİ EN BÜYÜK KONFORUMUZ TÜRKLERİN ORGANİZASYONA GİRİŞ KABİLİYETİ'

Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında soruları yanıtladı. Milyarlarca izleyicisi olan bir yarış olduğuan değinen Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, "Tour de France bu sene 123'üncü yaşını kutlayan dünyanın en uzun soluklu organizasyonlarından bir tanesi. İlk üçte diyebiliriz. 123 yıldır aralıksız devam ediyor ve güçlü bir marka. Milyarlarca izleyicisi olan güçlü bir iş. Aynı heyecanı ve deneyimi amatör sporcuların da yaşaması için L'Etape serisiyle dünyaya açılan Tour de France'ın ikinci bir markası. Türkiye de bu organizasyonun gerçekleştiği 20 şanslı ülkeden bir tanesi" dedi.

'ORGANİZASYONA İLGİ ÇOK GÜZEL'

Organizasyona olan ilgiden bahseden Kafkas, "Organizasyona ilgi çok güzel. Bu organizasyonu gerçekleştirebilmek için iki sene ön hazırlığımız oldu. Gerçekten buradaki en büyük konforumuz Türklerin organizasyonlara hızlı giriş kabiliyeti, hızlı süreç yönetimi. Biz 20 ülke içerisinde en hızlı adapte olan ülke olabiliriz diyebilirim. Çünkü geçen seneki ilk yaşımızda Türkiye 100 üzerinden 96 puan alarak bu organizasyonu başka bir şehirde gerçekleştirme hakkı elde ettik. Geçen seneki organizasyonumuzda aynı zamanda dünyada total 2.8 milyar iletişime ulaştık. Bunu başarmak kolay olmadı. Türkiye'de üç ayrı kanalda aynı anda üç canlı yayınımız oldu. Bununla birlikte 80 ülkede 170 civarında kanalda yayınlandık. Burda Turizm Bakanlığının özellikle TGA'nın çok ciddi desteklerini gördük" sözlerini sarf etti.

Ömer Kafkas sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu organizasyonu gerçekleştirirken en büyük amaç tamamen trafiksiz bir parkur oluşturmak. Birçok dinamik var. ilk olarak ülke faaliyet takvimine uymanız gerekiyor. Daha sonra şehrin faaliyet takvimine uymanız gerekiyor. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra sizin faaliyet takviminize uyması gerekiyor. Bunlara uyduktan sonra Uluslararası faaliyet takvimine işin uyması gerekiyor. Bunların süreçlerini belirlemek çok zor bir iş. Bunlar çoğu zaman bize kalan durumlar değil. Bununla birlikte belirlediğiniz parkurun görsel estetik içermesi gerekiyor. Aynı zamanda geçtiğiniz yolların çok temiz ve bakımlı olması gerekiyor. Aynı zamanda birçok ülkede canlı yayınlandığı için İstanbul'un stratejik noktalarını göstermeniz gerekiyor. Burda da tabii ki Asya Avrupa geçişi İstanbul'un her bir köşesinin güzelliği, ülkemizin her bir köşesinin güzelliği bizim işimizi en kolaylaştıran konulardan bir tanesi. Dolayısıyla en önemli kriterlerden biri de bu."

'SAMİMİ OLMAK GEREKİRSE BİZ BU KADAR HIZLI DÖNÜŞ VE BÜYÜK BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK'

Dünya şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını ve şampiyon olduklarını hatırlatan Kafkas, "L'Etape seriesin gerçekleşen bütün etaplarından sonra Temmuz ayının içerisinde bir Dünya Şampiyonası gerçekleşiyor. Bütün dünyada kazananlar tam 16 bin sporcu, dünyanın en iyi 16 bini Fransa'ya davet ediliyor. Bu sporcular Tour de France'ın en zorlu parkurunda birbirleriyle yarışmaya çalışıyorlar. Bizim Türk takımımız sadece 3 sporcuyla Dünya Şampiyonası'na katıldı. Diğer ülkelerin 800-900-1000 sporcuyla katıldığı yere biz 3 sporcuyla katıldık ve takımımız Dünya Şampiyonu oldu. Samimi olmak gerekirse biz bu kadar hızlı dönüş ve büyük bir sonuç beklemiyorduk" şeklinde konuştu.

Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Özellikle bunu belirtmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. L'Etape Türkiye'nin aldığı 2.8 milyar iletişimin çoğunluğu yurt dışından. Bizim hedef ülkelerimiz var. Türkiye'ye bir takım sebepler oluşturarak gelmelerini istediğimiz ülkeler var. Bu ülkeleri odak noktamıza almak üzere yaklaşık olarak 40-50 ülkelik odak çalışmamız var. Burada da gerçekten Turizm Gelişirme Ajansı'mıza teşekkür ediyoruz. Biz onlarla bu odak ülkelerimiz üzerine canlı yayınlarımızla, yayın sonrası devam yayınlarımızla, özetlerimizle organizasyonu sürekli yayında tutuyoruz ve ve bu rakamlara bu şekliyle ulaşıyoruz."