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KYGM Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası Karabük'te Başladı

KYGM Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası Karabük'te Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYGM Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, Karabük'te başladı. İstanbul, Sivas, Malatya gibi farklı illerden takımların katılımıyla gerçekleşen şampiyona açılış programıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen KYGM Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Sivas, Malatya, Samsun, Kilis, İstanbul, Karaman, Edirne ve Kütahya'dan gelen takımlar mücadele edecek.

Açılış programına Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, ilçe müdürleri, yurt müdürleri, şube müdürleri ve sporcular katıldı.

Güven, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim ederek takımlara başarılar diledi.

Şampiyona, 18 Mayıs'ta tamamlanacak.

"Eflani Bal" markası tescillendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde "Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir" projesi kapsamında "Eflani Bal" markası tescillendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) yapılan açıklamaya göre, kırsalda kadın girişimciliğini teşvik etmeyi ve genç istihdamını artırmayı amaçlayan proje kapsamında Eflani'de arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında 50 kovan kapasiteli uygulama arılık, bal ve katma değerli arı ürünleri üretim merkezi ile satış ofisi kuruldu. 30 kursiyere arıcılık eğitimi verilerek arıcılık ekipmanları temin edildi. Ayrıca proje kapsamında iki kişi doğrudan istihdam edildi.

Üretilen ballar, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun kalite analizlerinden geçirilerek "Eflani Bal" markası adıyla tescil süreci tamamlandı.

Ürünün coğrafi işaret başvuru sürecinin ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan 2020 yılında ajans desteğiyle kurulan Eflani Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan işliklerden biri Eflani Bal ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi'ne dönüştürüldü. 2013 yılında yine ajans katkısıyla restorasyonu tamamlanan Eflani Taşhan içerisinde bir dükkan ise satış noktası olarak hizmete sunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
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