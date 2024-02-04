Kuzeyboru, Çukurova Belediyespor'u 3-2 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Çukurova Belediyespor: Büşra Güneş, Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş ( Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak)
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Cemre Erkul, Gonzalez, Parsons, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Merve Atlıer, Liray Akpınar, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-20, 22-25, 25-11, 24-26, 15-17
Süre: 125 dakika (23, 28, 19, 30, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.