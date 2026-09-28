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Kuveyt Futbol Federasyonu Körfez Kupası'nda elenince taraftara ücretsiz bilet verecek

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Kuveyt Futbol Federasyonu, Körfez Kupası'nda Irak'a 3-2 yenildikten sonra özür dileyip taraftarlara ücretsiz maç bileti verileceğini duyurdu. Federasyon, aralıkta Jaber Al-Ahmad Stadı'nda oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa maçlarının tamamına ücretsiz bilet hakkı tanıdı.

Kuveyt Futbol Federasyonu, Körfez Kupası gruplarında Irak'a karşı 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından özür dileyerek taraftarlara ücretsiz maç bileti verileceğini açıkladı.

Federasyonun açıklamasında, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür edilerek, "Kuveyt Futbol Federasyonu, taraftarlara 27. Körfez Kupası'nda yarı finale yükselememe nedeniyle en derin özürlerini ifade eder. Federasyon, teknik ve idari kadroların Körfez Kupası'ndan elenme nedenleri hakkında bir rapor sunacağını, ayrıca eksiklikleri belirleyeceğini ve gelecekteki turnuvalarda seviyeyi geliştirmek ve üstün bir performans sergilemek için uygun çözümler bulacağını belirtmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Federasyon, taraftarların Suudi Arabistan ve Irak'a karşı yapılan iki maçta Kuveyt Milli Takımı'na desteğini takdir ederek aralık ayında Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanacak Suudi Arabistan Süper Kupa maçlarının tamamına ücretsiz bilet hakkı vermeyi kararlaştırmıştır." denildi.

Körfez Kupası A Grubu'nda Suudi Arabistan'a 1-0 ve Irak'a 3-2 yenilen Kuveyt, puansız son sırada yer aldı ve Umman ile oynanacak maç öncesi yarı final şansını kaybetti.

Kaynak: AA
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