Fenerbahçe Aşkı Evine Yansıdı: 65 Yaşındaki Besici, Köy Evini Sarı-Lacivert'e Boyadı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de yaşayan 65 yaşındaki besici Sinan Altınışık, çocukluk yıllarından bu yana gönül verdiği Fenerbahçe'ye olan sevgisini iki katlı evinin dış cephesine taşıdı. Evini sarı-lacivert renklere boyayan Altınışık, yaptığı çalışmayla köyün en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelirken, şampiyonluk özlemini de samimi sözlerle dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarı Sinan Altınışık, Dereköy'de kaldığı evini sarı-lacivert renklere boyayarak kulübüne sevgisini bu şekilde yansıtıyor. 65 yaşındaki Altınışık, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirterek, takımına duyduğu bağlılığın yıllar geçmesine rağmen hiç azalmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl evinin boyasını yenileyerek sarı-lacivert renklere yeniden kavuşturduğunu ifade eden Sinan Altınışık, en büyük hayalinin Fenerbahçe'nin yeniden lig şampiyonluğuna ulaşması olduğunu belirtti. Fenerbahçe'nin uzun süredir lig şampiyonluğu yaşayamadığını hatırlatan Altınışık, bu durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Sinan Altınışık, "Evimi Fenerbahçe için boyadım. Boyası solmuştu, geçen sene tekrar boyattım. Her sene büyük umutlarla sezonu bekliyoruz ama bir türlü kupaya ulaşamıyoruz. Hep Galatasaray kazanıyor. Fenerbahçe neden kazanamıyor? Oyuncularımız sahaya çıktığında yürekten mücadele etsinler. Biz taraftar olarak elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Şampiyonluk hasretinin artık sona ermesini istediğini belirten Altınışık, takımın bu sezon mutlu sona ulaşacağına inandığını ifade etti. Takımına olan sevgisinin münazara edilmez olduğunu vurgulayan Sinan Altınışık, şampiyonluk gelmemesi halinde ise bunu esprili bir dille protesto edebileceğini söyledi. "Bu kadar emek verdik. Evimizi sarı-lacivert yaptık. İnşallah bu sene kupayı alırız. Alamazsak boyayı değiştirmeyi bile düşünüyorum" diyen sarı-lacivertli taraftar, sözlerinin ardından gülerek Fenerbahçe sevgisinin hiçbir zaman bitmeyeceğini de dile getirdi.

Desenleri bantla tek tek hazırladı

Evin sadece sarı-lacivert renklere boyanmadığını, üzerindeki desenleri de büyük emek harcayarak hazırladığını anlatan Sinan Altınışık, boyama işlemi sırasında bant kullanarak geometrik desenleri tek tek oluşturduğunu söyledi. Altınışık, "Çok uğraştım. Bant çekerek desenleri hazırladım. Kolay olmadı. İnsanlar görünce şaşırıyor. 'Bu kadar emeği nasıl verdin?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Köyden geçenler durup fotoğraf çekiyor

Sarı-lacivert renklere bürünen evin zamanla Dereköy'ün simgelerinden biri haline geldiğini aktaran 65 yaşındaki taraftar, köyden geçen vatandaşların evi görünce araçlarını yavaşlattığını, bazılarının ise durarak fotoğraf çektiğini söyledi. Fanatik taraftar Altınışık, "Arabayla geçen herkes dönüp bakıyor. Gelenler fotoğraf çekiyor. Kafasını çevirmeden geçen olmuyor. 'Ne kadar emek vermişsin' diyorlar. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

"Fenerbahçe sevgisi çocukluğumdan geliyor"

Fenerbahçe sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Sinan Altınışık, Dereköy'de yaşayanların büyük bölümünün de sarı-lacivertli takımın taraftarı olduğunu söyledi. Altınışık, "Köyümüzün yaklaşık yüzde 80'i Fenerbahçelidir. Biz çocukken maç izlemek için kamyon tutardık. Hisarcık'a gider, topluca maç seyrederdik. O zamanlar imkanlar bugünkü gibi değildi ama Fenerbahçe sevgimiz vardı. 1970'li yıllardan beri takımımızın peşindeyiz" şeklinde konuştu.

"Aziz Yıldırım'a güveniyorum"

Yeni sezonla ilgili beklentilerini de paylaşan Sinan Altınışık, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a duyduğu güveni dile getirdi. Altınışık, "İnşallah bu sene güzel şeyler olur. Kupayı kazanırsak yıllardır çektiğimiz hasret sona erecek. Çok mutlu olurum. Aziz Yıldırım'a güveniyorum. Oyuncular da yüreklerini ortaya koyarsa bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımının şampiyon olması halinde büyük bir kutlama yapacağını söyleyen Sinan Altınışık, "Yıllardır bekliyoruz. Bir kupa gelse sevinçten ne yapacağımı şaşırırım. İnşallah bu sezon hasret biter" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı