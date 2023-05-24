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Kütahyalı sporculardan 2 gümüş ve 3 bronz madalya

Kütahyalı sporculardan 2 gümüş ve 3 bronz madalya

Spor Haberleri

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile birlikte yönettiği 42 ülkeden 3 bin 549 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Kupası'nda, Kütahyalı sporcular 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile birlikte yönettiği 42 ülkeden 3 bin 549 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Kupası'nda, Kütahyalı sporcular 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcularından; Havva Gülmüşcan Minik Bayanlar Point Fighting +47 kiloda ve Ezgi Ayşe Öztürk Genç Bayanlar Light Contact +70 kiloda 2. olarak gümüş madalya kazandı. Elif Kaya Genç Bayanlar Light Contact 70 kiloda, Ebrar Gülmüşcan Genç Bayanlar Full Contact'ta 60 kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Kütahya ferdi sporcularından olan Şükrullah Türksoylu Genç Erkekler Full Contact 60 kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks Türkiye Kütahya Spor Haberler

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