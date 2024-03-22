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Kütahya Millet Bahçesi'nde Oryantiring Yarışı

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Kütahya Millet Bahçesi'nde gerçekleşen okullar arası oryantiring yarışında öğrenciler, okullarını temsil ederek hedef bulma yarışında mücadele etti. Haritada yer alan hedefleri bulmak için birbirleriyle kıyasıya yarışan sporcular, küçükler ve yıldız kategorilerinde unutulmaz bir mücadeleye imza attılar.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Nadire Ulutaş, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonu Okul sporları Küçük ve Yıldız il şampiyonasını bugün itibariyle tamamladık. Ferdi olarak ve okulları adına yarışan sporcularımıza hem madalyalarını hem de kupalarını teslim ettik. Bölgede derece yapan okullarımız Ankara'da bölge şampiyonasına giderek ilimizi temsil edecekler" dedi.

Yarışmalarda derece elde eden sporcular, okulları adına madalya ve kupa aldılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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