Kütahya'da Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'ye Bronz Madalya

Kütahya'da Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'ye Bronz Madalya
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Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Salihli ilçesinden Göksu Delibay ve Hira Kılkış bronz madalya kazandı. 66 ilden 1101 sporcunun katıldığı yarışmada, Salihli'nin diğer sporcuları da çeşitli dereceler elde etti.

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Göksu Delibay 57 kiloda, Hira Kılkış 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, 66 ilden bin 101 sporcunun katılımıyla Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada Salihlili sporculardan Göksu Delibay 57 kiloda, Hira Kılkış 70 kiloda Türkiye 3.oldu. Delibay ve Kılkış, bu başarıyla bronz madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca Efe Koçak 60 kiloda 5. olurken, Zeynep Sağır 63 kiloda, Esmasu Dündar 70 kiloda 9. oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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