Kütahya'da Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'ye Bronz Madalya

Kütahya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa'nın Salihli ilçesi sporcularından Göksu Delibay 57 kiloda, Hira Kılkış 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Spor Toto Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası, 66 ilden bin 101 sporcunun katılımıyla Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada Salihlili sporculardan Göksu Delibay 57 kiloda, Hira Kılkış 70 kiloda Türkiye 3.oldu. Delibay ve Kılkış, bu başarıyla bronz madalya kazandı. Şampiyonada ayrıca Efe Koçak 60 kiloda 5. olurken, Zeynep Sağır 63 kiloda, Esmasu Dündar 70 kiloda 9. oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA