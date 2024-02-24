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Kütahya'da Gümüş İşletmesinde Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

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Kütahya'da faaliyet gösteren gümüş işletmesinde çalışan personelin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 40'a yakın personel katıldı. Turnuvayı Atölye Şefi Makina Mühendisi Gökhan Tozaraydın kazandı.

Kütahya'da gümüş işletmesinde çalışan personele yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kütahya'da faaliyet gösteren gümüş işletmesinde çalışan personelin motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına tesiste çalışanlar arasından 40'a yakın personel katılım sağladı.

Çekişmeli geçen turnuva sonucunda birinciliği Atölye Şefi Makina Mühendisi Gökhan Tozaraydın kazandı. Gökhan Tozaraydın'a birincilik ödülü Gurup Başkanı Murat Mercimek tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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