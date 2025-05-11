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Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları, Kütahya'da 17 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla yapıldı. Ferdi ve takım derecelerinin belirlendiği yarışmalar, Türkiye finaline katılacak sporcuları belirledi.

Geleneksel Türk sporlarından biri olan okçuluk, Kütahya'da genç sporcuları bir araya getirdi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Müsabakaları, Germiyan Okçuluk Tesisleri ve Kütahya Ok Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

17 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve AWB kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Müsabakalar sonucunda ferdi ve takım olarak ilk 4 dereceyi elde eden sporcular, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erduğan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Federasyonumuzun uhdesinde olan Kütahya Ok Meydanı'ndayız. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün düzenlediği bu önemli yarışmada 17 ilden yaklaşık 700 sporcu yer aldı. Temmuz ayında burada Türkiye Şampiyonası yapılacak. Yarışmalar sonrası bu büyük organizasyona hazırlanacağız. Kütahya, Türkiye'deki 90 ok meydanından birine ev sahipliği yapıyor. 15 yıldır bu topraklarda Geleneksel Türk Okçuluğu için emek veriyoruz. Tarihi 1521 yılına dayanan Miralay Mahmut Ağa ve Sinan Subaşı'nın menzil taşlarının bulunduğu bu alanda yarışmaları gerçekleştirmek ayrıca anlamlı. Bugün çocuklarımızla adeta bir çiçek bahçesindeyiz, çok mutluyuz."

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yusuf Tuyan da organizasyona ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Müsabakalara katılım çok yüksek oldu. Ferdi ve takım olarak ilk 4'e giren sporcular Türkiye finalinde ilimizi temsil edecekler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz."

Etkinliğe katılan iller şunlardı: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Yalova, Kütahya, Konya, Ankara, Afyonkarahisar, Bolu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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