Kütahya'da Cumhuriyet'in 103. yılı koşusuna 6 kategoride yaklaşık 100 sporcu katıldı

Kütahya'da Cumhuriyet'in 103. yılı koşusuna 6 kategoride yaklaşık 100 sporcu katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na 6 yaş kategorisinde yaklaşık 100 sporcu katıldı. Derece alan sporcular, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil için Ankara'da piste çıkacak.
Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Akkent Mahallesi'ndeki spor salonunun önünden başlayan koşuya, 6 farklı yaş kategorisinde yaklaşık 100 sporcu katıldı.
Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcuların ödüllerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verileceği bildirildi.
Yarışmada derece alan sporcuların, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmek üzere Ankara'da piste çıkacağı öğrenildi.