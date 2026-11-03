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Kuraşçı Mikail Zaloğlu, Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

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Kuraşçı Mikail Zaloğlu, Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
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Bilecikli Kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, 4-9 Kasım 2026'da Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Antrenör Serkan Can da şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Bilecikli Kuraş sporcusu Mikail Zaloğlu, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Mikail Zaloğlu, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak olan Serkan Can da ziyarette yer aldı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Mikail Zaloğlu'nun ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek olması bizleri gururlandırıyor. Kendisine ve Milli Takım Antrenörümüz Serkan Can'a başarılar diliyorum. Bilecik olarak sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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