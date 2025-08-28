Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Kura çekimi bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek. Muhtemel rakipler arasında PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlar yer alıyor.
Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
KURA ÇEKİMİ BU AKŞAM
Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe Günü TSİ 19.00'da çekilecek.
İşte muhtemel rakipler;
1. TORBA
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Münih
- Liverpool
- Inter
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- Barcelona
2. TORBA
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atletico Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Frankfurt
- Club Brugge
3. TORBA
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting
- Olympiacos
- Slavia Prag
- Bodo Glimt
- Marsilya
4. TORBA
- Kopenhag
- Monaco
- Galatasaray
- Union SG
- Karabağ
- Athletic Club
- Newcastle United
- Pafos
- Kairat