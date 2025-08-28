Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak olan kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Kura çekimi bu akşam TSİ 19.00'da çekilecek. Muhtemel rakipler arasında PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlar yer alıyor.

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

KURA ÇEKİMİ BU AKŞAM

Kura çekimi 28 Ağustos Perşembe Günü TSİ 19.00'da çekilecek.

İşte muhtemel rakipler;

1. TORBA

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Münih
  • Liverpool
  • Inter
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • Barcelona

2. TORBA

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atletico Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Frankfurt
  • Club Brugge

3. TORBA

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting
  • Olympiacos
  • Slavia Prag
  • Bodo Glimt
  • Marsilya

4. TORBA

  • Kopenhag
  • Monaco
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Karabağ
  • Athletic Club
  • Newcastle United
  • Pafos
  • Kairat
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

BUNLARIN HEPSİ BİZİM PİSİCİKLERE KOYAR GEÇER. FENEV GİBİ AVRUPA LİGİNE GİTSEYDİ BELKİ 1-2 MAÇ KAZANIRDI AMA ŞAMPİYONLAR LİGİ AĞIR GELİR BİZİM KEDİCİKLERE.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
