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Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Spor Haberleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuştu. Kuntz'un "Arda Güler'in ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." sözleri bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sen de hoca değilsin" yorumlarında bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına konuştu. Bild'e röportaj veren deneyimli hocanın, Arda Güler hakkında "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." demesi bir kısmın büyük tepkisini çekti.

Arda Güler'den övgüyle bahseden Stefan Kuntz açıklamasının devamında, "Arda, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı var. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek." ifadelerini kullandı.

Alman hoca ayrıca, "Arda'nın güç ve fiziksel açıdan kendini geliştirmesi gerekiyor. Yetenek tek başına yeterli olmaz. Harika bir kariyer için yapması gereken şey 'Tatmin olmadın, dinlenmiyorum, asla yeterli değil, daha fazla gelişmem gerekiyor' demesi olur." dedi.

Stefan Kuntz'un Arda Güler hakkında verdiği röportajındaki "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." kısmından rahatsız olan futbolseverler, Alman hocayı eleştiri yağmuruna tutarken, "Sende hoca değilsin" yorumlarında bulundular.

Kuntz'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Stefan Kuntz Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (42)

TB TB:

Çok parlatılar çabuk söner avrupada oynaması zor

Cevap Yaz10Yayından Kaldır
özgür yorulmaz:

%100 doğru konuşuyoruz maalesef biz türkle duygusalız o yüzden başarılı değiliz yetenek kesinlikle yüksek seviyede adamın dediği şey damarların patlayana kadar kaslarından ateş çıkana kadar çalış diyor çünkü o bir Alman ve Kaç tane dünya ve Avrupa kupası var bla bla

Cevap Yaz537Yayından Kaldır
DOĞAN KEMER :

adam doğru diyor 18 yaşında olan bir genç pofpoflamak olmaz,guru duyalım ama çok çalışması lazım

Cevap Yaz11181Yayından Kaldır
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