Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gain Park Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Alanyaspor'un golü 40. dakikada Hwang Ui-Jo ile gelirken, Beşiktaş'ın golünü 73. dakikada Rafa Silva kaydetti.

KÜME DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, ligde 39 puana ulaştı ve küme düşme hattının üst sırasında yer aldı. Beşiktaş ise 59 puana ulaşarak üçüncülük koltuğunu Samsunspor'a devretti. Ligin bir sonraki maçında Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

BODRUM FK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Haftanın bir diğer önemli maçında küme düşmeme mücadelesi veren bir diğer ekip Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. Bodrum FK'nın golü 12. dakikada Taylan Antalyalı kaydederken, Trabzonspor'un golü 77. dakikada Muhammed Cham ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 36 yaparak küme düşmeme adına mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor ise 47 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Bodrum FK, Kayserispor deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.