Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Hacıosmanoğlu, Doğan'ı başkanlık görevi için tebrik ederek A Milli Takım forması hediye etti.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündemde öne çıkan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz'da yapılan genel kurulda Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan'ı bir kez daha tebrik ederek A Milli Takım forması hediye etti.

