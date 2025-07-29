Kulüpler Birliği'nin Yeni Başkanı Ertuğrul Doğan Oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, "En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin büyük sıkıntısı var. Bu dönemde tüm sorunların üzerine gideceğiz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde yeni başkanını seçmek için toplandı. Yapılan genel kurulda Ali Koç başkanlık görevini bırakırken, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni Başkanı Ertuğrul Doğan seçildi. Toplantının ardından Ertuğrul Doğan ve Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemde özellikle Anadolu kulüplerinin problemlerini çözmek için çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ali başkana çok teşekkür ederim. Bu bir görev değişimi. Adaylı bir seçim değil, tüm başkanların takdiriyle oluşan bir yapı. Ben de bu dönem burayı temsil edeceğim. En önemli problemimiz ekonomi. Özellikle Anadolu kulüplerinin büyük sıkıntısı var. Bu dönemde tüm sorunların üzerine gideceğiz" diye konuştu.

Ali Koç: "Bizde zaten hep tek başkan adayı olur, herkes de arkasında durur"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın eski başkanı Ali Koç da değişim zamanının geldiğini aktararak, "3 sene çabuk geçti. İyi değişiklikler oldu, isteyip yapamadığımız konular oldu, Ertuğrul başkana devredeceğimiz konular da var, o devamını getirecektir. Bizde zaten hep tek başkan adayı olur, herkes de arkasında durur. Başkan adayımız yardımcılarını da Anadolu kulüplerinden seçer. Hem Anadolu'nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de çoğunlukla İstanbul'da olması bir avantaj. Hayırlı olsun. İnşallah bu değişim Ertuğrul başkanın liderliğinde devam eder. Kangren olmuş sorunlarımız var, yapısal problemlerimiz var. Hepimizin en büyük sorunu finansal konular. El birliğiyle yapacağımız çok iş var. Ertuğrul başkanın liderliğinde inşallah daha fazla mesafe kat ederiz. Başkanıma hayırlı uğurlu olsun, hepimiz emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği başkanlığının en az 2 yıl olması gerektiğini belirten Koç, "Bizim geleneğimizde tek adaylı seçim oluyor. Genelde tek yıl oluyor ama bende ve Göksel başkanda biraz uzun sürdü. En sağlıklısı bence minimum 2 sene olması. İnşallah başkan da 2 sene boyunca liderimiz olarak önümüzdeki sorunların aşılmasında bize liderlik yapar" şeklinde konuştu.

Danışma kuruluyla ilgili son gelişmeleri aktaran Ali Koç, "Sabah saatlerinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanıyla konuştum. Danışma kurulu için 5 kişi belirlenecekti. 2'si federasyondan, 2'si Süper Lig ve 1'i de bir alt ligden olmak kaydıyla seçilecekti. Alman modeli olacağı için Almanya'dan seçtik ve çalışmalar yapıldı, rapor yazılıp federasyona takdim edildi. Göksel başkan, danışma kurulunun çalışma kurulu olması gerektiğini söyledi ve bu doğru. Buradaki amacımız çalışma kurulunun artık kayıtsız şartsız herkesin inandığı bu modelin, 2026-2027 sezonunda hayata geçmesi için çalışmalarını yapması. Bizi temsilen Ertuğrul başkan oradaki önemli konularda karar verici merci olacak" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL