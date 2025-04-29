Kulüpler Birliği'nden dev adım! Türk futbolunda devrim yaratacak kararı Ali Koç duyurdu

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alınan kararları açıklayan Koç, Süper Lig için bulundukları girişimi duyurdu.

"SÜPER LİG A.Ş. KURULACAK"

Süper Lig A.Ş.'nin kurulacağını açıklayan Ali Koç "Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig AŞ mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmının daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"149 TAKIM DÜŞÜRÜLMELİ"

Liglerde çok fazla takım olduğunu söyleyen Ali Koç "Türk futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA İHALESİ

Türk futbolundaki birçok konuyu konuştuklarını söyleyen Ali Koç "Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı" açıklamasını yaptı.

"YABANCI KURALINDAN HERKES MEMNUN"

Yabancı kuralı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Ali Koç "Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-2004 kuralı var. Bunun tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

YABANCI VAR HAKEMİ

Yabancı VAR hakemi ile ilgili konuşan Ali Koç "VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli" dedi.

TÜRK HAKEMLERİ

Türk hakemleri ile ilgili açıklama yapan Ali Koç "Federasyonumuz, taze kan, gençler diye düşüncesi var. Kronikleşmiş insanların sistemden uzaklaşması lazım. Hepimizin hata olduğunda niyet sorgulamadığımız bir ortama gelmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNU AVRUPA'DAKİ SİSTEMELERE UYGUN HALE GETİRMELİYİZ"

Ali Koç ayrıca "Avrupa'ya bakın, her şey değişiyor. Bambaşka bir ortama gittik. Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor. Artık bizlerin görevi de Türk futbolunu Avrupa'da gördüğümüz sistemlere uygun hale getirmek" açıklamasını yaptı.