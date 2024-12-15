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Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti

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Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirveyi yakından ilgilendiren Orduspor 1967-Mardin 1969 Spor karşılaşmasının ardından, müsabakayı 4-0 kaybeden konuk takımın başkanı Rıdvan Aşar, yayınladığı videoyla kendilerine şike teklif edildiğini iddia etti.

Nesine 3.Lig 4.Grup 15. hafta mücadelesinde Orduspor 1967 ile Mardin 1969 Spor arasında zirveyi yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Karşılaşma öncesinde önce Mardin 1969 Spor 31 puanla zirvede yer aldığı sıralamada Orduspor 1967 ise 29 puanla 2. sıradaydı. Kardeniz ekibi, mücadeleyi 4-0 kazandı ve Mardin temsilcisini geçerek zirveye oturdu. Öt yandan karşılaşmanın 12. dakikasında hakem Yalçın Taşkınfurat, Mardin 1969 futbolcusu Aykut Sarıdoğan'a kırmızı kart gösterdi ve konuk ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardındanMardin 1969 Başkanı Rıdvan Aşar, Orduspor 1967 maçı sonrası yayınlamış olduğu video ile aracı şahıslar tarafından kendisine şike teklif edildiğini iddia etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU İLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA GİDECEK

Başkan Aşar, hakem tarafından maç içinde takımının aleyhine kararlar verildiğini söyleyerek 16 Aralık Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile suç duyurusuna bulunmaya gideceğini açıkladı.

'MAÇI SİZE VERELİM DEDİLER'

Paylaştığı video ile şike yapıldığını iddia eden Başkan Aşar'ın açıklamaları şu şekilde;

"Maçın ilk 45 dakikasından itibaren hakemin verdiği haksız ve kalleşçe verdiği kararları bütün Türkiye izlemiştir. Esas konuya geleceğim, 3 gündür bizi Erkan Ergün diye bir arkadaş arıyor. Kendisi bizzat bana ulaşmaya çalıştı ve bende ona cevap verdim. Ne istediğini merak ettim.

Bana dedi ki; 'Ordu'da para yok. Bize para verin. Bu maçı size verelim. İddiadan biz hakemle birlikte bu maçı bitireceğiz. Bu hakem bizim kardeşimizdir' dedi. Devre arasında takımı sahadan çekmeyi de düşündük ama 3 puanımız gitmesin diye çıktık. Maçtan önce böyle bir şeye ihtimal vermemiştik. Bunları maçın devre arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da ilettim. Korktuğumuz başımıza geldi. Bunun hesabını soracağız. Erkan Ergün denen kişinin hesaplarına bakılsın"

Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun emevi camiinde namazi kildik.

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Haber Yorumlarıismail athan:

siz rakibin şikesine centilmenliğine bakmayacaksın karşılaştığın rakiplerini yeneceksin şampiyon olacaksın

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Haber YorumlarıMASARİ:

Başkan göreve

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