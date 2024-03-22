Kriz giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı

Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin son düdüğünün ardından yaşananların yankıları sürerken, Bordo-Mavililerin eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe için çok ağır ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuşan Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ile Trabzon'da yaptığımız karşılaşmalarda gergin olduğumuzda her zaman Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürüldü. Ne zaman sakin oynasak Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynuyoruz. Seyircinin maçı germesinin Trabzonspor'a faydası yok, zararı var. Sahaya suların atılması normal değil, tasvip etmiyoruz. Yaygara koparıyorlar maç neden tatil olmadı diye. Fenerbahçeliler polis arabalarını devirdiler, Galatasaray stadında bırakın su şişesini itfaiye sanki sahaya su tutuyordu." dedi.

"TRABZON'DA FENERBAHÇE'YE ALERJİ VAR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul olduğunu ve gerginliğe bunun neden olduğunu söyleyerek, " Trabzonspor'un VAR'daki arkadaşlardan şikayet etmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı. O şahıs orada çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu? O golü iptal etse, maç 2-2 devam etse taraftar sahaya girecek mi? Tamam golü attın yendin, İstanbul'da biz sevinmişiz ligin başı ortam gergin değil, orda da hakem haksızlıklarına uğramamıza rağmen yendik sevindik. O maçla bunu neden kıyaslıyorsun, maç başladı ortam gergin, Trabzon'da zaten Fenerbahçe'ye karşı normalde bir alerji var. Maç bitmiş, faulü vermemiş golü yemişiz, her taraf gergin stadın ortasında niye seviniyorsun git soyunma odasında sevin. Sevinmek hakları tamam ama ortam gergin, niye daha çok geriyorsun, el kol hareketleri yapıyorsun." sözlerini sarf etti.

"BOKSÖR MÜSÜN FUTBOLCU MU?"

Eski başkan, Fenerbahçe'nin provokasyonda bulunduğunu ifade ederek "Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi olan şahıs yere seriyor onu, senin futbolcun futbol takımının sporcusu mu yoksa boks kulübünün sporcusu mu, onların boks kulübü de var ben bunları anlayamadım. Güvenlik görevlisi taraftarı yakaladı etkisiz hale getirdi, daha neden vuruyorsun buna. O etkisiz hale getirmese sana saldırmaya devam etse vur. Sen yumruk tekme atıyorsun, ondan sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin. Ayrıca sakat olan Mert Hakan yedek kulübesinde. Bunların hepsi provokasyon, neden getirip yedek kulübesine koyarsın.'' dedi.

"O FUTBOLCULAR TRABZON'DAN NASIL AYRILDI?"

Hacıosmanoğlu sözlerine devam ederek, "Futbolcu taraftarın kafasına tekme atıyor. Ankaragücü başkanı zavallı mı o zaman. O futbolcular Trabzon'dan adli işlem yapılmadan nasıl ayrıldı. Seyircimizin yaptığını da tasvip etmiyoruz. Bir suç işledik cezası var bunu çekeriz." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'YE EN BÜYÜK DARBEYİ BEN VURDUM"

Fenerbahçe'yi FETÖ ile suçlayan Hacıosmanoğlu, "Ali Koç kurşunlanma olayını gündeme getirdi. Otobüs kurşunlanmasını FETÖ'ye bağladı, iki kulübün arasını da FETÖ açıyormuş, bıraksın gitsin. FETÖ ile siz kol kolaydınız. FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız. FETÖ Fenerbahçe'yi neden ele geçirsin. FETÖ Trabzon ve Trabzonspor ile oyun oynayamaz, ancak sizin gibilerle oynarlar. Çünkü siz işlerine gelir arkadaş olursunuz, zaaflarınızı bulur oyun oynarlar. Biz FETÖ'yü de onun arkasındakileri CIA'yi de MOSSAD'ı da tanımıyoruz, biz öyle bir milletiz. Ali Koç basın toplantısı yapıyor, Trabzonspor'a da mavi boncuk dağıtıyor "FETÖ aramızı bozuyor" diyor. Ne FETÖ, ne köpekleri ne de arkada onları besleyenler, ne Trabzonspor'a ne de Trabzon'a hükmedemez. Sadece sizin gibi onların içinde olan zaaflarınızı teslim ettiğiniz için size oyun yapabilir bize yapamaz. O konuda başka kapıya." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEKİLİYORSAN ÇEKİL"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin olası ligden çekilme durumu hakkında da konuşarak "Çekiliyorsan çekil, ön mü alıyorsun senin futbolcuların temize çıksın diye? 'Bizim oyuncularımıza fatura kesmeye çalışıyorlar' diyor. Biz kendimize faturayı kesiyoruz 10 -20 maç kapatın sahamızı hata yaptık. Senin oyuncun boks kulübünün sporcusu mu, futbol takımının sporcusu mu, uçan tekme atan tekwando takımının sporcusu mu? Bunlar şark kurnazı. Önlem almaya çalışıyorlar, federasyon o görüntülere göre futbolculara ceza verecek. Kamuoyunu geriyorlar "bak biz ligden çekiliriz, misketlerimi alır giderim" nereye gidiyorsanız gidin, kim şampiyon olursa olsun bizi ne ilgilendiriyor. Fenerbahçe ile şampiyonlukta yarıştık şampiyonluğumuzu çaldılar, Fenerbahçe ile yarışırken Galatasaray kaç kez Trabzon'da yendi bizi şampiyonluktan etti. Bu spordur Galatasaray ile nasıl yarışırsanız yarışın biz dışındayız. Trabzonspor Fenerbahçe maçları kainat sürdüğü sürece böyle devam edecek, bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız." dedi.

"ALLAH BELANIZI VERDİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, konuşmasını "Böyle iğrenç bir sezon daha görmedim. İki takım var gerisi figüran mı? Her hafta bir kötülük yapacaksınız puan alacaksınız, şampiyon olacaksınız. Olmayın şampiyon, namussuz şampiyonluğun ne faydası var sana. Kul hakkı yiyerek şampiyon olmanın ne faydası var. Ne oldu 2011'de çaldınız şampiyonluğu Allah belanızı verdi" sözleriyle noktaladı.