Üye Girişi
Haberler

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin son haftalardaki performans düşüklüğü sürüyor. Arjantinli futbolcu, dün akşam oynanan Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı performansını son haftalarda sürdüremiyor.

ŞUT BİLE ATAMADI

Arjantinli yıldız futbolcu, dün akşam oynanan ve 4-1'lik yenilgi sonrası Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

BU SEZONKİ PERFORMASI

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 20 gol atarken 9 da asist sergiledi.

Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

Haberler.com Haber Merkezi / İsmail Elal - Spor

Mauro Icardi Sparta Prag Galatasaray Spor Haberler

500

Yorumlar (2)

harun yakar:

Balonu çok şişirirsen patlar..

7
2
yanıtYanıtla
İstanbul Silivri:

Hemen akıllara Hande Yener'in o şarkı sözü geliyor. Senin aşkın balondu söndü

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title