Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı performansını son haftalarda sürdüremiyor.

ŞUT BİLE ATAMADI

Arjantinli yıldız futbolcu, dün akşam oynanan ve 4-1'lik yenilgi sonrası Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

BU SEZONKİ PERFORMASI

Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 20 gol atarken 9 da asist sergiledi.