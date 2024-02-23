Kredisi giderek azalıyor! Icardi'ni Prag maçındaki istatistikleri görülmedik cinsten
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin son haftalardaki performans düşüklüğü sürüyor. Arjantinli futbolcu, dün akşam oynanan Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, başarılı performansını son haftalarda sürdüremiyor.
ŞUT BİLE ATAMADI
Arjantinli yıldız futbolcu, dün akşam oynanan ve 4-1'lik yenilgi sonrası Avrupa'ya veda ettikleri Sparta Prag maçında 90 dakika sahada kalmasına rağmen mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.
BU SEZONKİ PERFORMASI
Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, söz konusu maçlarda 20 gol atarken 9 da asist sergiledi.