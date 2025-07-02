Krallar gibi karşılandı! İşte Onuachu'nun Trabzon'daki ilk sözleri

Trabzonspor'un İngiltere'nin Southampton FC kulübünden transfer ettiği Paul Onuachu, Hollanda'nın Amsterdam kentinden kalkan özel bir uçakla saat 23.20 sıralarında ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.

BÜYÜK BİR COŞKIYLA KARŞILANDI

Bordo-mavili ekibin yeni sezon beyaz formasıyla taraftarların karşısına çıkan Onuachu, büyük bir coşku içerisinde çiçeklerle karşılandı. Ailesiyle birlikte coşkulu kalabalığın ortasında mutlu olduğu gözlenen deneyimli forvet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BU ŞEHİRLE BİTMEMİŞ BİR İŞİM VAR'

İlk olarak kiralık geldiğinde de büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Onuachu, "Kiralık olarak geldiğimde o sevgiyi hissetmiştim. Şimdi uzun yıllar buradayım. Bu şehir ve bu takımla bitmemiş bir işim var. Taraftarların sevgisini ilk geldiğimde de görmüştüm, bugün de aynı sevgiyi görüyorum. Diğer tekliflere bakmadım, çünkü burada olmak istedim. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Hedefim, atabildiğim kadar gol atmak. Takımımla ve hocamızla birlikte bu sezon güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.

Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, Onuachu kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi. Taraftarların sevgi gösterileri, havalimanında uzun süre devam etti.