Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Köyceğizli masa tenisi sporcusu Mustafa Yıldırım Adana'da şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köyceğizli masa tenisi sporcusu Mustafa Yıldırım Adana'da şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Köyceğizli masa tenisi sporcuları, Adana'daki Yıldızlar Güneybatı Bölge Müsabakaları'nda başarı elde etti. Mustafa Yıldırım şampiyon olurken Mehmet Erdem Demirtaş 6. olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı; erkek takımı ikinci olup gümüş madalya aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden masa tenisi sporcuları Adana'da yapılan Masa Tenisi Yıldızlar Güneybatı Bölge Müsabakalarında zorlu rakiplerle mücadele ederek büyük başarı elde etti.

Adana ilinde gerçekleştirilen Güneybatı Bölgesi Yıldızlar Masa Tenisi Müsabakaları'nda Köyceğiz Spor Kulübü sporcusu Mustafa Yıldırım büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu. Bir diğer sporcu Mehmet Erdem Demirtaş turnuvayı 6. tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Erkek takımı final oynayıp turnuvayı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalya aldı. Elde edilen bu önemli başarılar, Köyceğiz'de spor çevreleri ve masa tenisi severler tarafından sevinçle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka o ilimizden çekildi
Gökyüzüne çıktı, borsada çakıldı! Tesla'ya ağır darbe

Uçan otomobili görücüye çıkardı, aldığı haberle resmen yere çakıldı
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı

Türkiye'nin beklediği haberi Şimşek verdi! İsim isim liste hazırlandı