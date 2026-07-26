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Köyceğizli Güreşçilerden Ankara’da 5 Madalya

Köyceğizli Güreşçilerden Ankara’da 5 Madalya
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ankara'da düzenlenen U10-U14 Serbest Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan 6 sporcu, 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 beşincilik olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Aylin Çomak, U13 58 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, diğer sporcular da çeşitli kategorilerde derece elde etti. Köyceğiz Kaymakamlığı, sporcuları, antrenörleri ve ailelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ankara'da düzenlenen U10-U14 Serbest Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan sporcular, organizasyonu 5 madalya ile tamamladı.

Köyceğiz'den 6 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Aylin Çomak, U13 58 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Güzin Çene U11 42 kilogramda Türkiye ikinciliği elde ederken, Ece Anatça U10 33 kilogram ve Ecrin Türk U14 66 kilogram kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Eflin Keskin ise U12 39 kilogram kategorisinde Türkiye beşinciliğini kazandı. Köyceğizli sporcular, şampiyonayı 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 beşincilik derecesiyle tamamladı.

Köyceğiz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sporcular, antrenörleri ve aileleri tebrik edilerek, Türkiye genelinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Açıklamada, sporculara bundan sonraki spor yaşamlarında da başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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