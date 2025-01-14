Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

67. dakika, Konyaspor'un penaltı beklentisi;

Deniz Çoban: Kostic'in net bir müdahalesi var rakibine, bu bir penaltı. VAR müdahalesi de gerektiğini düşünüyorum. Boateng'in pozisyon öncesi Tadic'e müdahalesi yok, topa vuruyor. Devamında net bir penaltı var. VAR müdahale etmeliydi ve Kostic'in sarı kartı vardı. İhraç edilmeliydi.

Bahattin Duran: Tadic'e faul yok ve Kostic'in net bir müdahalesi var. Penaltı ve ikinci sarıdan kırmızı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Boateng'in Tadic'e müdahalesi yok ama Kostic'in kolunun Prip'in yüzüne geldiği bariz. Burada penaltı ve ikinci sarı kart verilmeliydi. VAR, böyle bir pozisyonda niye çağırmaz?

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS