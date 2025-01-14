Üye Girişi
Haberler
MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi

Gece yarısı 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk

Yangınla ilgili ilk dava! Felaket nedeniyle bir şirket hedefte
İlaçla bayılttığı yolcusunu taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı. Konyaspor'un 67. dakikada penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren yorumcular, Kostic'in penaltı yaptığı yönünde görüş belirtti.

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor- Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

67. dakika, Konyaspor'un penaltı beklentisi;

Deniz Çoban: Kostic'in net bir müdahalesi var rakibine, bu bir penaltı. VAR müdahalesi de gerektiğini düşünüyorum. Boateng'in pozisyon öncesi Tadic'e müdahalesi yok, topa vuruyor. Devamında net bir penaltı var. VAR müdahale etmeliydi ve Kostic'in sarı kartı vardı. İhraç edilmeliydi.

Bahattin Duran: Tadic'e faul yok ve Kostic'in net bir müdahalesi var. Penaltı ve ikinci sarıdan kırmızı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Boateng'in Tadic'e müdahalesi yok ama Kostic'in kolunun Prip'in yüzüne geldiği bariz. Burada penaltı ve ikinci sarı kart verilmeliydi. VAR, böyle bir pozisyonda niye çağırmaz?

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler
img

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
img

Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
500

Yorumlar (19)

Haber Yorumlarıaaa:

1 saniye bile dusunmeden penaltı derler. çünkü dusunurlerse penalti ile alakasi olmadığını gorurler. cincon sever yorumcular

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme153
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Can :

sevgili fb liler yapı nerde ? hakem destekleriyle ite kaka zorla 2. olabiliyorsunuz yıllardır

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim GÜNEŞ:

6S trio iş başında. Bu adamlar yıllarca maç yönetti. Tadice net faul var onu neden göstermiyorsunuz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

Ali. bey. yapı. mı var. sence

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıXkişi:

Bu haber sitesinde aklı selim bir çalışan varsa bu gs holiganı editör için önlem alır. Burası taraftarlık yapacağı yer değil. Tüm Türkiyenin haftası kötü geçecek bu arada. FB kazandı.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme52
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Tam adaletin olduğu yerde Fenerbahçe ilk üçe giremez.. Yayıncı kuruluş çıksrı vesaire yıllardır ite kaka ilk 3'de tutuyorlar

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

fenerin ezikligi haberini okuduk

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus Akcan:

Bu adamlar da zamanında hakemdi ve zamanında çok büyük eyyamlad yaptılar. Yorumlarını ciddiye almıyorum. Hiçbir takım almamalı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısadece kadir:

hala anlayamadığınız bir konu var. yayıncı kuruluştan hakemlere tff den mhk ye kadar hepsi bu yarışın erken kopmasını istemiyor. yayıncı kuruluş bile maç maç istediği pozisyonları yayınlayıp istedğini ekranlara getirmiypr. hakemler VAR müdahale yerlerinde oralı olmuyorlar. febenin top oynamadığı o kadar açıkça belli ki bir şekilde GS- FB rekabeti yapılıyor. maksat reklam maksat yayın geliri bu nedenle yarışı sürekli elde tutmak için bu çabaların üstüne duruyorlar.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

yabancı var geldiğinde FB nın işi çok zor şimdilik işleri yolunda bakalim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinin efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Husiler'den olay iddia: İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 2025 zamlı köprü geçiş ücretleri! Eyyam-ı Biyd orucu nedir? 13-14-15 Ocak Aydınlık Günler orucu nasıl tutulur? 14 Ocak iftar saatleri!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.