Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri, bu akşam Monaco'da yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Ancak kura öncesi yapay zeka dikkat çekici bir tahminde bulundu.

YAPAY ZEKA DÜNYA DEVLERİNİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kurasını simüle eden yapay zeka, sarı-kırmızılılara 4. torbadan Newcastle United ve Kairat'ı çekti. Simüle edilen kura çekimine göre Galatasaray'a 3. torbadan gelecek takımlar ise Sporting ve PSV.

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid ve Benfica'nın da yer aldığı 2. torbadan ise Galatasaray'ın Atalanta ve Villarreal ile eşleşeceği öngörüsünde bulunuldu.

Yapay zeka son olarak 1. torbadan ise Devler Ligi'nin son şampiyonu PSG ve 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City sarı-kırmızılıların rakibi oluyor.