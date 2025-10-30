Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 Bingölspor'u Geçti

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde konuk ettiği 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Esat'ın pasında ceza sahası içinde Stefanescu'nun yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Halil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Muhammed kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

18. dakikada sağ kanattan Kaan'ın ceza sahasını yerden pasında savunmadan seken topu İsmail Esat ağlara yolladı. 2-1

21. dakikada Yasir Subaşı, savunma arkasına koşan Eren'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

62. dakikada Melih'in pasında topla buluşan Bjorlo'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle gitti. 3-1

67. dakikada savunmanın pas hatasında topla buluşan Melih Bostan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

77. dakikada Umut'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Batuhan'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-2

90+5. dakikada rakibine tekme atan Tunahan Taşçı kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Kemal Mavi, Onur Gülter

Konyaspor : Deniz Ertaş, Mucahit İbrahimoğlu (Ahmet Tırpancı dk. 84), Utku Eriş, Calusic, Yasir, İsmail Esat Buğa (Efe Seçil dk. 75), Morten Bjorlo, Pedrinho, Stefanescu (Tunahan Taşçı dk. 75), Kaan Akyazı (Andzaouana dk. 67), Melih Bostan (Eren Yağmur dk. 84)

Yedekler: Bahadır, Bazoer, Jınho Jo, Muleka, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Recep Uçar

12 Bingölspor: Oğuzhan, Mustafa, Berkay (Muhammed Şahingöz dk. 46), Faruk, Hüseyincan (Yiğit Köse dk. 75), Melih Alcu, Halil Sevinç, Muhammed Çelik (Osman Şahin dk. 46), Eren Aydın (Berk Ali dk. 46), Yusuf Efe (Batuhan Kara dk. 75), Umut Dilek

Yedekler: Muhammet, Nesim Bekmez, Berkcan, Ruhi Yıldız, Mahsum Kartal

Teknik Direktör: Ulaş Ulusan

Goller: Stefanescu (dk. 6), İsmail Esat Buğa (dk. 18), Morten Bjorlo (dk. 62), Melih Bostan (dk. 67) (Konyaspor), Muhammed Burak Çelik (dk. 15), Batuhan Kara (dk. 77) (12 Bingölspor)

Kırmızı kart: Yasir Subaşı (dk. 21), Tunahan Taşçı (dk. 90+5) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Utku Eriş, Melih Bostan (Konyaspor), Halil İbrahim Sevinç, Melih Alcu, Ulaş Ulusan, Berk Ali (12 Bingölspor) - KONYA