Konyaspor Teknik Direktörü Uçar: 'Kendimizi cezalandırdık'

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor maçının ardından, "Bugünkü maçın tek kelimeyle özeti, rakibin bizi cezalandırdığı değil, bizim kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu. Uçar, kaçırılan fırsatlara ve yapılan hatalara dikkat çekti. Son haftalarda çıkışta olduklarını hatırlatan Uçar, "Bu ivmeyle Antalya maçına geldik. Aslında tek hedefimiz vardı, o da burada kazanıp şehrimiz için anlam ifade eden bu maçta taraftarlarımızı mutlu etmekti" ifadelerini kullandı.

"44. dakikada kaçırdığımız penaltı da bizi yordu"

Maçın genelinde oyunu kontrol eden tarafın kendileri olduğunu belirten Uçar, "Bugünkü maçın tek kelimeyle özeti, aslında rakibin bizi cezalandırdığı bir maç değil, biz kendi kendimizi cezalandırdığımız bir maç oldu. İlk yarıda yaptığımız hatalardan rakibe pozisyon verdik. Ancak bizim de Adil ve Louka Prip'le net pozisyonlarımız oldu. 44. dakikada kaçırdığımız penaltı da bizi yordu" dedi.

"Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı, başaramadık"

İkinci yarıya psikolojik ve teknik anlamda hazırlandıklarını kaydeden Uçar, "İkinci yarıya da kontrol ederek başladık. Ancak savunmadan çıkarken kaybettiğimiz bir topla cezalandırıldık. Sonrasında Umut ve Yusuf'la pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı, başaramadık" şeklinde konuştu. Karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen iki golleri olduğunu hatırlatan Uçar, "Penaltıyı kaçırdığımız, daha çok pozisyon ürettiğimiz, gol beklentimizin ve tüm istatistiklerin lehimize olduğu bir maçtı ama puan almadan dönüyoruz. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Hakem burada daha kontrollü olmalıydı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu tebrik eden Uçar, maçın hakemi Cihan Aydın'a yönelik eleştirilerde bulundu. Melih'in gördüğü kırmızı kartın ağır olduğunu dile getiren Uçar, "Pozisyonu göremedim ama topa hamleyi yapan Melih'ti. Sonrasında Samudio ile bir itişme olmuş, buna istinaden kart gösterildi. Hakem burada daha kontrollü olmalıydı" dedi.

Uzatma dakikalarında oyunun sık sık durduğunu belirten Uçar, son kornerde tekrar bir şans verilmesi gerektiğini söyledi. Hakem kararlarının gri pozisyonlarda çoğunlukla daha çok puana ihtiyacı olan takımlardan yana olduğunu belirten Uçar, "Cihan Hoca kötü maç mı yönetti bilemiyorum, tekrar izleyeceğiz. Ancak kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemediklerinin altını çizen Uçar, "Mücadelemiz devam edecek. Sadece garantilemek değil, toplayabildiğimiz en fazla puanı toplamak istiyoruz. Keşke bugün en az bir puan alabilseydik. 44 puanla 43 puan arasında bile çok fark var. Yüzde yüz iş bitmedi. Rahat değiliz. Önümüzdeki üç maçtan puanlar almamız lazım" diye konuştu. - ANTALYA