Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: 'Her oyuncuya ihtiyacımız var'

Güncelleme:

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Hatayspor galibiyetin ardından takımın gelişiminden ve oyuncuların öneminden bahsetti.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Hatayspor galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Bu tip maçlarda ancak tek yürek, tek yumruk olan bir takım kazanır. Biz tabii ki bir şeye hazırlanıyoruz ama sonuçta sahadaki karar verenler, futbolcular. Onun için bugün gerçekten bütün oynayanlar, yedek kulübesinde kalan oyuncular, sonra oyuna giren oyuncular aynı zamanda bu 35 günlük periyot içerisinde bizimle ilk etapta oynayan oyuncular var. Onlar da aslında bugün belki kadroya giremediler ama bunu da gördüm herkes tek yürek oldu. Onun için bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Çünkü ancak böyle bir işi başarabiliriz. Tabii ki bunu da söylemem gerek. Arkamızda büyük bir güç vardı. Son iki maçta iç sahada seyircimiz onlar da büyük bir destek veriyor. İnanıyorum ki sonraki maçlar da aynı şekilde olacak. Sadece futbolcular değil, bizimle beraber yaşayan personel, gece gündüz bir aile olarak olmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece bu şekilde dediğim gibi hep beraber bir şekilde başarabiliriz. ilk devre biraz daha stresliydi. Çünkü stres bizim üzerimizde daha fazlaydı. Puan olarak baktığımız zaman kazanmak zorundayız. Bunu başardık. Şu anda zaten daha önceki maçlarda da bazı şeyler kaçırdık puan olarak. Ama mücadele olarak, irade gücü olarak, her geçen gün daha iyiye doğru giden takım olarak bugüne kadar geldik. Kolay değil bu 35 gün içerisinde 9 maç oynamak. Onun için her oyuncuya ihtiyacımız var. Bir dakika bile olsa bugünkü olduğu gibi herkes sakat olan bile oyuncular devam etmek istiyordu. Aslında esas olan takımın gücü bu" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatayspor Konyaspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 24-25 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title