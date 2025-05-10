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Konyaspor Teknik Direktörü: 'Bu Maç Sezonun Özeti Gibiydi'

Konyaspor Teknik Direktörü: 'Bu Maç Sezonun Özeti Gibiydi'
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Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından oyuncularını tebrik etti ve ligin son haftalarındaki hedeflerini açıkladı.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çaykur Rizespor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza sezonun özeti gibi bir maçtı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Artık ligin sonu yaklaşıyor. Çok kaliteli stresli maçlar. Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla. Maçtan önce bunu net söyleyebilirim. Rizespor iyi oyunculardan kurulan bir takım. Çok iyi bir takım, çok da iyi bir teknik adamları var. Rizespor'a bundan sonraki süreçte de canı gönülden başarılar diliyorum. Bugün itibarıyla ligin 35. haftası, 46 puana ulaşan takımımız çok daha iyi bir konumdayız, çok daha rahat bir konumdayız. Alanya'nın 47, Bodrum'un da 46 puan yapma olasılığı var. Matematik olarak varsa her zaman vardı ama o anlamda ben artık bittiğini düşünüyorum. Sonraki maçtaki hedefimiz maksimum alıp, bitirebildiğimiz en üst konumlarda bitirmek. Hedefimiz ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Son iki maçta şunu net söyleyebilirim, bizim adımıza sezonun özeti gibi bir maçtı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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