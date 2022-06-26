Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarının birinci etap kampını tamamladı. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarının birinci etap kampını tamamladı. Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Bu antrenmanla Konya'daki birinci etap kampını tamamlayan Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıklarına yarın Erzurum'da başlayacak. AA / Melike Keskin - Spor İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler

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