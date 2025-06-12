Konyaspor'da Ömer Atiker'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Konyaspor'da Ömer Atiker'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'un ertelenen olağan genel kuruluna başkan adayı olarak katılan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu. 13 Haziran Cuma günü yapılacak genel kurul öncesinde adaylık açıklamasını yapan Atiker, ekibini tanıttı.

Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Konyaspor'da, 13 Haziran Cuma günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Ömer Atiker'in listesi belli oldu. Başkan adayı Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:

"Ahmet Ayan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Yapalı, Galip Sapçıoğlu, Gülveri Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muammed Şeker, Mustafa Damkacı, Okay Tıngır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Osman Erhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi

Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği içecek, karaciğerini bitirdi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.