Konyaspor'da Ömer Atiker'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
Konyaspor'un ertelenen olağan genel kuruluna başkan adayı olarak katılan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu. 13 Haziran Cuma günü yapılacak genel kurul öncesinde adaylık açıklamasını yapan Atiker, ekibini tanıttı.
Konyaspor'da ertelenen olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Konyaspor'da, 13 Haziran Cuma günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Ömer Atiker'in listesi belli oldu. Başkan adayı Ömer Atiker'in yönetim kurulu listesi şu şekilde:
"Ahmet Ayan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Yapalı, Galip Sapçıoğlu, Gülveri Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muammed Şeker, Mustafa Damkacı, Okay Tıngır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Osman Erhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı." - KONYA