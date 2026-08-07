Haberler

Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, Süper Lig 2026-27 sezonu ilk haftasında 15 Ağustos'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki akşam antrenmanında ısınma ve genç oyuncuların katıldığı çift kale maç yapıldı. Hazırlıklar 9 Ağustos'ta sürecek.

Süper Lig 2026-27 Sezonu 1. hafta maçında 15 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra iki takıma ayrılan futbolcular alt yapıdan gelen genç oyuncuların da katılımıyla antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, 9 Ağustos Pazar günü saat 10.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı

Şehrin göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?

Acun'u kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?
Hırsızın planını 17 yaşındaki genç bozdu

Gündüz vakti sokak ortasındaki olaya bak! Gerçek sonra ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Demirtaş'la ilgili gündem yaratan iddia! Bakan Gürlek noktayı koydu
Fenerbahçe'nin kader adamı Talisca

Neler yapıyorsun öyle Talisca!
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da

Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Bir yıldız daha geliyor
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

Yok böyle düğün! Bahçeli şahit oldu, 20 bin davetli bir araya geldi