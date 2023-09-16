Konyaspor, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu

Çaykur Rizespor maçının ardından

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Neticeden dolayı çok üzgünüz. Her şey kontrolümüz altındaydı bir noktaya kadar. Öncelikle maça baktığımız zaman çift taraflı çok fazla girilen pozisyon olmadığını görebiliriz. Burada son 5 dakikaya kadar üstünlüğümüzü korumayı başardık. Fakat burada konsantrasyonumuzu ve odağımızı maalesef kaybettik ve neticesinde sonuç bu oldu dedi.

İLHAN PALUT SONRADAN OYUNA GİREN OYUNCULARIMIZ MAÇI BİZİM TARAFIMIZA ÇEVİRDİLER

Sonradan oyuna giren oyuncuların aldığı sorumlulukla maçı kazandıklarını ifade eden Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Öncelikle Konya'da olmak güzel. Sahada kazanmak istiyoruz. Konyaspor da kazanabilirdi. 'Kazanacak kadar bizi zorladılar mı' diye soracak olursanız, hayır. Ama son derece dengeli bir takım Konyaspor. Beraber oynama alışkanlığı oluşmuş, tecrübeli oyunculardan kurulmuş, genç oyuncuları çok tercih etmeyen bir takım Konyaspor. Konyaspor bir gol attı ve ondan sonra topun arkasında pozisyon aldılar. Maçtan önce 'Konyaspor takımına karşı etkili olmak istiyorsak topu hızlandırmalıyız, tempomuzu artırmalıyız. Yoksa hepsi pozisyon bilgisi gelişmiş oyuncular, zorlanırız? dedik. Tam da uzunca bir süre onu yaşadık. Sonlara doğru sonradan oyuna giren oyuncular, karakter koydukları için sorumluluk aldılar ve maçı bizim tarafımıza çevirdiler. Tabii bir yandan da baktığınızda son dakikaya kadar oyunu bırakmayan bir Rizespor takımı vardı. Bunu takdir etmemiz gerekiyor. Öteki yandan da baktığımız zaman her maçı da bu şekilde bu dakikalarda çevirmemiz, hele ki Konyaspor gibi gerçekten belki temposu yüksek değil ama organizasyonu gelişmiş bir takıma karşı hiç kolay değil. Ben oyuncularımı kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Konyaspor'a yürekten başarılar diliyorum dedi.

BU TARAFTAR 25-30 BİN KİŞİYLE BU STADI İLHAN PALUT DİYE İNLETMİŞTİ

Bir basın mensubunun, Konyaspor taraftarının kendisini 8 ay sonra tribünlere çağırmaması sorusunu Palut şöyle yanıtladı

Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Arkadaşlar, Konyaspor serüvenimin, Konyaspor maceramın, Konyaspor anılarımın hayatımda sadece iyi olan yönleri var. Pozitif olan yönleri var. Negatif yönlerini İlhan Palut olarak sabaha kadar cevaplarım. Ama Çaykur Rizespor teknik direktörü olarak hiçbir cevabım yok. Çünkü benden çalışmamı bekleyen bir kulüp var. Bu taraftar 25-30 bin kişiyle bu stadı İlhan Palut diye inletmiştir, onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamanın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya'yı seviyorum. Konya'da sevildiğimi düşünüyorum. Böyle hatırlamak bu şehri benim için çok güzel.