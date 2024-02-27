Konyaspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, çabukluk ve 6'ya 3 ile devam etti. İdman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA