Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan fonksiyonel kuvvet ve core ile başladı. Salon çalışması sonrası sahaya çıkan futbolcular, ısınmanın ardından iki grupta 8'e 4 dar alanda top oyunu oynadı. Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarına devam edecek. - KONYA