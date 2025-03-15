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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Beşiktaş galibiyeti bizim için bir dönüm noktasıdır'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Beşiktaş galibiyeti bizim için bir dönüm noktasıdır'
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Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Başkan Ömer Korkmaz, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu zaferin kendileri için çok anlamlı olduğunu ve artık alt sıralardan çıkış yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor olarak gerçekten bir maçtan fazlasıydı. 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında mücadele ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bizim için aslında bir maçtan fazlasıydı. Konyaspor olarak gerçekten bir maçtan fazlasıydı. 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık. Çoğu zaman şansızdık, bugün ise biz çok iyi mücadele ettik şans da yanımızdaydı. Bu durum bize galibiyeti getirdi. Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Umarım bir an önce alt sıralardan yukarıya doğru geçebiliriz. Belki de oynayacağımız en zorlu maç Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik. Şimdi milli ara ardından da Gaziantep maçı var. Bu maçın önemi Antep maçından geçiyordu. Bu galibiyet değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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