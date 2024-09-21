Konyaspor Başkanı Hakem Yasin Kol'u Eleştirdi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakemin kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim" dedi.

Trendyol Süper Ligi'nin 6. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile golsüz beraber kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakem Yasin Kol'u eleştirerek, "Türkiye'de futbolda şöyle bir algı var fair-play gibi daha düzgün bir yapı beklerken bugün maçı yöneten hakemin sahada ne yapmak istediğini gerçekten anlamadım. İki takımın oyuncuları gayet iyi niyetli ve oynamak için istekliydi. Hakemden beklenen ise sahanın bütününe hakim olması. Bütün tribünleri kendi üstüne getirterek aksine kararlar ile taraftarı ve sporcuları iyice tahrik etti. Hakemin kötü bir hakem olduğu için söylemiyorum ama bugün buraya nasıl bir kafayla geldiğini anlamış değilim. İç sahada mıydık, deplasmanda miydik bunu da anlamadım. Sarı kartlarla ince ince, hızlıca bizi kıydı. Rakip takımda sarı kartı olan oyuncuyu oyundan atamadı. Hakemler, Türk futbolu adına geliştirmek istiyorlarsa biraz özen göstersinler. Bugün Konya'da bu tepkiyi görürsünüz yarın gittiğiniz yerlerde ekmek yiyemezsiniz" şeklinde konuştu. - KONYA